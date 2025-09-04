The Swiss voice in the world since 1935

Pedro Sánchez no llega a la reunión de aliados de Ucrania en París por avería de su avión

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 4 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no está esta mañana en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios, que reúne a los aliados de Ucrania, porque ha habido una avería en su avión que le ha obligado a volver a Madrid, desde donde participará por vídeoconferencia.

Fuentes oficiales españolas han indicado a EFE que el avión de Pedro Sánchez ha tenido que dar media vuelta al cabo de 40 minutos. Las fuentes no han precisado la naturaleza de la avería.

El presidente del Gobierno español se conectará, en cualquier caso por vídeoconferencia a esta reunión de la Coalición de Voluntarios que tiene como principal objetivo certificar las garantías de seguridad que sus miembros darán a Ucrania en caso de acuerdo de paz con Rusia o de alto el fuego.

En el encuentro en el Palacio del Elíseo, presidido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y por el primer ministro británico, Keir Starmer (que como Pedro Sánchez tampoco ha acudido a París, pero porque tiene agenda propia en su país), está en particular el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Al término del encuentro, está prevista una conversación telefónica con Donald Trump, del que los 35 miembros de este grupo de aliados de Kiev esperan que concrete, por su parte, qué tipo de respaldo podría dar a las garantías de seguridad, en las que dijo que participaría durante su encuentro en Washington con los líderes europeos el pasado 18 de agosto. EFE

ac/cat/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR