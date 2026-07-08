Pedro Sánchez responde a Trump que las relaciones España-EEUU son «muy positivas»

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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ensalzó este miércoles las relaciones «muy positivas» entre España y Estados Unidos, tras las críticas más temprano de Donald Trump, que amenazó con cortar «todo comercio» con Madrid porque es un aliado «terrible».

«Las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas», indicó Sánchez a la prensa tras una cumbre de la OTAN en Ankara, donde afirmó que tuvo una conversación «coloquial» con Trump.

«Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y, por tanto, ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez», contó Sánchez a los periodistas sobre esta breve conversación en la que también hablaron de golf.

La conversación tuvo lugar poco después de que Donald Trump arremetiera contra España, a la que calificó de «causa perdida» y con la que, según indicó, no quería «más trato comercial», acusando de nuevo a Madrid de no participar suficientemente en los gastos de defensa de la OTAN.

Sánchez, quien ya se había opuesto a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, aseguró recibir con «calma y paciencia y una cierta normalidad» las declaraciones del presidente estadounidense.

El líder socialista volvió a recordar que España forma parte de la Unión Europea, que tiene una política comercial «común» que fija los acuerdos comerciales con los países de fuera del bloque.

Sánchez aseguró, además, que España es un «aliado fiable», que incrementó su gasto en defensa del «0,9%» del PIB en 2018 al «2%» de 2026.

Esta cifra, que según él demuestra el «compromiso total» de Madrid con la OTAN, sigue estando, sin embargo, por debajo del 5% que Donald Trump reclama a los miembros de la Alianza Atlántica.

A comienzos de año, el presidente estadounidense también reprochó a Madrid que hubiera impedido a Estados Unidos utilizar bases militares situadas en Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos contra Irán.

En Ankara, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, defendió a España este miércoles destacando el «gran paso dado el año pasado» respecto a su gasto militar, mientras que la UE aseguró que «siempre garantizará» que los intereses de sus Estados miembros se vean «plenamente protegidos».

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