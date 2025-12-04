Pedro Sánchez y Francesca Albanese ganan el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos

Montevideo, 4 dic (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese fueron designados como los ganadores del Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2025.

Así lo anunció este jueves, mediante un comunicado, la Fundación Mario Benedetti, encargada de otorgar anualmente el premio inspirado en el legado del célebre escritor uruguayo a personalidades e instituciones que «desde distintos ámbitos contribuyen a la construcción de una cultura democrática y humanitaria».

«Esta edición, marcada por un contexto de dolor colectivo y urgencia ética por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino, requiere reafirmar nuestra vocación de memoria, justicia y solidaridad activa», indica el texto de la Fundación.

Así, según la institución, esta vez el premio quiso reconocer «el accionar firme y ejemplar» de Albanese en tanto jurista y relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados y «la defensa de la dignidad humana y la justicia» del presidente del Gobierno de España.

«Se reconoce la responsabilidad institucional de Pedro Sánchez al promover políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables», destaca el comunicado, en el que se resalta que Sánchez «ha respaldado iniciativas concretas de paz, instando a poner punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza».

«También ha tomado medidas para frenar la venta de armas a Israel, incluyendo la aprobación de un decreto para imponer un embargo de armas y prohibir la importación de productos de asentamientos ilegales», añade.

A su vez, sobre Sánchez, remarca que el presidente, en sus intervenciones, «ha subrayado que la paz no puede significar el olvido ni la impunidad, reclamando que los responsables del genocidio en Gaza respondan ante la justicia internacional».

Respecto a Albanese, por su parte, la Fundación destaca su «valentía ética» para «enfrentar presiones internacionales y mantener una voz independiente en defensa de los derechos fundamentales» y denunciar «el genocidio del pueblo palestino en Gaza» erigiéndose, acota, «como un faro de verdad y coraje».

Según la Fundación Benedetti, la ceremonia de entrega del premio, que en 2024 ganaron las agrupaciones Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Equipo Argentino de Antropología Forense y Grupo de Investigación en Antropología Forense -y que han recibido otras personalidades, como el español Joan Manuel Serrat o el poeta chileno Raúl Zurita- será entregado «en un futuro próximo». EFE

