Pedro salva un empate para Flamengo y avisa a Ancelotti; Corinthians cae al descenso

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São Paulo, 17 may (EFE).- Flamengo desperdició este domingo la oportunidad de recortar distancias con el líder Palmeiras, tras empatar 1-1 con Athletico Paranaense, gracias al tanto del delantero Pedro ante la atenta mirada del seleccionador Carlo Ancelotti, en el cierre de la decimosexta jornada del Campeonato Brasileño.

El extremo colombiano Stiven Mendoza marcó en el minuto 10 para los locales, pero Pedro, que se está jugando un billete para ir a la Copa del Mundo, dejó todo igual en el 83.

Fue un ‘Fla’ dominador, pero apático en ataque en un encuentro que contó con la presencia en la grada del técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti.

El técnico italiano viajó a Curitiba un día antes de anunciar la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca en junio.

Varios jugadores del equipo de Río de Janeiro, como Lucas Paquetá, Samuel Lino y el propio Pedro, son candidatos a entrar en la convocatoria.

Solo el camisa 9 cumplió con su cometido: estar en el área en el momento justo para finalizar un pase de Bruno Henrique. Ese gol le sirvió, además, para aislarse en la clasificación del máximo goleador de la Liga, con 9 tantos.

Alegría para Pedro, pero melancolía para el Flamengo, que calcó el resultado del líder Palmeiras, que el sábado no pasó del 1-1 como local ante el Cruzeiro.

Así, la diferencia entre el primero y el segundo clasificado se mantiene en los cuatro puntos, aunque el ‘Fla’ tiene un partido menos.

La próxima jornada tendrá como plato fuerte un Flamengo-Palmeiras en el Maracaná.

Corinthians pierde y acaba en el descenso

En otro de los partidos de este domingo, Corinthians, bajo las órdenes del exseleccionador brasileño Fernando Diniz, cayó con justicia en el estadio del Botafogo (3-1) y acabó en los puestos de descenso a la segunda división.

Los tres tantos del ‘Fogão’ llevaron la firma de Arthur Cabral. El medio argentino Rodrigo Garro marcó para los de Diniz.

El conjunto paulista vuela en la Copa Libertadores, pero flaquea en la Liga, con 18 puntos en 16 jornadas.

Neymar, sustituido por error del árbitro

Los mismos puntos tiene el Santos, que hoy se llevó una goleada como local ante el Coritiba (0-3).

En su última oportunidad para exhibirse antes de la lista de Ancelotti, Neymar se desesperó con los árbitros tras ser sustituido por un error del cuarto colegiado.

Empezó como titular en la posición de falso 9 y se marchó en el minuto 64 en un cambio que levantó las iras del atacante de 34 años.

El cuarto árbitro levantó el cartelón con el dorsal 10 por error, mientras Neymar recibía atención médica en la banda por unas molestias en el gemelo.

La comisión técnica del Santos había comunicado por escrito al cuerpo arbitral que el sustituido sería el argentino Gonzalo Escobar para dar entrada al delantero Robinho Jr.

Pero en vez de aparecer el dorsal 31 del lateral izquierdo, brilló en rojo el 10 de Neymar.

Cuando se enteró, ‘Ney’ se fue corriendo hacia el cuarto árbitro y hasta agarró el papel en el que el Santos había avisado del cambio y lo enseñó con rabia a las cámaras de televisión.

El partido se reanudó y Neymar siguió protestando y hasta fue amonestado por el árbitro de campo.

Con todo, el delantero dijo en zona mixta que confía estar en la convocatoria para el Mundial. «Es mi sueño» y «trabajé para eso», afirmó. EFE

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