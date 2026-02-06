Pekín «sigue de cerca» la situación en Irán, dice vicecanciller chino a su homólogo iraní

Pekín, 6 feb (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores chino Miao Deyu aseguró a su homólogo iraní Kazem Gharibabadi que el gigante asiático «sigue de cerca la situación» en Irán y que Pekín apoya a Teherán en la «protección de su soberanía», en la víspera de las negociaciones nucleares de este viernes entre EE. UU. e Irán en Omán.

Durante una reunión en Pekín este jueves, Miao indicó que «China se opone a la intimidación unilateral y al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como a la injerencia en los asuntos internos de otros países», según un comunicado publicado hoy por la Cancillería china.

«China está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con todas las partes, incluido Irán, para defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas fundamentales de las relaciones internacionales», aseguró el diplomático chino.

Por su parte, el funcionario iraní «enfatizó el compromiso» de su país «por una solución a la cuestión nuclear por la vía diplomática».

«Irán se opone a la disuasión y la presión externas y valora las contribuciones de China al mantenimiento de la paz y la estabilidad regional y mundial», dijo Gharibabadi, según el comunicado chino.

Este viernes se reúnen en Omán altos cargos iraníes y estadounidenses para mantener negociaciones acerca del programa nuclear del país persa, la limitación de sus misiles balísticos y su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que su país «espera que todas las partes resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y salvaguarden conjuntamente la paz y la estabilidad regionales».

En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad. EFE

