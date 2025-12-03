Pekín acusa a «fuerzas hostiles» de politizar incendio en Hong Kong, que deja 159 muertos

Hong Kong, 3 dic (EFE).- El balance del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong aumentó este miércoles de 156 a 159 fallecidos, mientras la Policía anunció seis nuevas detenciones relacionadas con el suministro de equipos contra incendios y el órgano de seguridad nacional del Gobierno central acusó a «fuerzas hostiles» de tratar de aprovechar la tragedia con fines políticos.

Según las autoridades hongkonesas, a las 14.00 hora local (06.00 GMT) se habían confirmado 159 muertos y se habían completado las labores de búsqueda en el interior de las siete torres afectadas, aunque los equipos siguen trabajando en la recuperación de restos y la recogida de pruebas.

La Policía informó de que este miércoles fueron arrestadas otras seis personas vinculadas a la empresa proveedora de los dispositivos de protección contra incendios instalados en los edificios, sospechosas de irregularidades en el suministro y mantenimiento de esos sistemas.

Estas detenciones se suman a las realizadas en días anteriores entre directivos de la contratista principal, consultoras de ingeniería estructural y subcontratistas de andamios y fachadas, investigados por presunto homicidio imprudente y corrupción en la adjudicación y ejecución del proyecto de rehabilitación que se llevaba a cabo en el complejo residencial siniestrado.

En paralelo, la Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central en Hong Kong emitió un comunicado en el que acusó a «una pequeña minoría de fuerzas externas hostiles y sus agentes locales» de «aprovechar el desastre» para «crear problemas» y «reavivar el caos» de 2019, en referencia a las multitudinarias protestas antigubernamentales de ese año.

El organismo afirmó que determinados actores han difundido «rumores» y «ataques» contra la actuación del Ejecutivo y de los servicios de emergencia bajo el pretexto de «defender al pueblo», y advirtió de que «toda conducta que explote la tragedia para desestabilizar Hong Kong será registrada y perseguida» al amparo de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, impuesta por Pekín en dicho año tras las citadas protestas, y de la Ordenanza del Artículo 23.

En los últimos días, la Policía de Seguridad Nacional ha detenido a varias personas, entre quienes figuran un estudiante universitario, un exconcejal de distrito, una voluntaria y el jurista Bruce Liu en relación con una petición en línea y actos públicos que reclamaban una investigación independiente y responsabilidades políticas por el incendio.

El siniestro, originado el miércoles pasado durante trabajos de renovación exterior, se propagó en minutos por siete de las ocho torres del complejo, diseñado para unos 4.600 residentes, en su mayoría personas de edad avanzada, y está considerado el incendio más mortífero en Hong Kong en décadas. EFE

