Pekín acusa a la UE de «sobredimensionar el concepto de seguridad» en telecomunicaciones

3 minutos

Pekín, 21 ene (EFE).- China acusó este miércoles a la Unión Europea de «sobredimensionar el concepto de seguridad» en el ámbito de las telecomunicaciones, tras la presentación por parte de la Comisión Europea de un nuevo paquete de medidas de ciberseguridad que sienta las bases para restringir o vetar la participación de empresas chinas en infraestructuras estratégicas del bloque.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun expresó hoy en rueda de prensa la «seria preocupación» de Pekín por la iniciativa comunitaria y sostuvo que las compañías chinas llevan años operando en Europa «de conformidad con las leyes y regulaciones» sin haber puesto en riesgo la seguridad de los países europeos.

Por el contrario, afirmó, han contribuido «de forma significativa» al desarrollo de las telecomunicaciones y de la economía digital del continente.

Guo criticó que se impongan restricciones o vetos a empresas mediante «criterios no técnicos y sin pruebas fácticas», lo que, a su juicio, vulnera los principios de mercado y de competencia leal.

«Esto constituye un ejemplo típico de politización de la cooperación normal y de sobredimensionar el concepto de seguridad, y equivale a un proteccionismo flagrante», señaló.

El portavoz advirtió además de que las intervenciones «arbitrarias» en el mercado no aportan mayor seguridad y sí conllevan costes elevados.

Según Pekín, la retirada forzosa de equipos de empresas chinas en algunos países ya ha provocado «pérdidas económicas masivas» y ha lastrado el desarrollo de las redes digitales locales.

En ese sentido, alertó de que la estrategia comunitaria podría perjudicar el progreso tecnológico y económico de la propia UE y erosionar la imagen del mercado europeo como espacio abierto a la inversión.

Pekín instó finalmente a la UE a «no profundizar en la senda equivocada del proteccionismo» y advirtió de que, de persistir esa línea, China «adoptará las medidas necesarias» para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas

Las declaraciones chinas llegan después de que Bruselas presentara este martes una nueva ley de ciberseguridad que crea un marco común para evaluar riesgos en infraestructuras críticas de la Unión Europea, sin señalar explícitamente a países o empresas concretas.

La normativa refuerza el control sobre sectores estratégicos como las redes 5G y 6G, la computación en la nube o los semiconductores, y abre la puerta a restringir o excluir a proveedores considerados de «alto riesgo».

Aunque el texto no cita nombres, la Comisión Europea ha reiterado desde 2019 sus reservas sobre la participación de compañías chinas como Huawei o ZTE en el despliegue de redes de telecomunicaciones en el bloque. EFE

gbm/rml