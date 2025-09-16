Pekín acusa a Manila de «vulnerar su soberanía» tras un incidente en arrecife disputado

2 minutos

Pekín, 16 sep (EFE).- El Gobierno chino acusó este martes a Filipinas de «vulnerar gravemente su soberanía», después de que la Guardia Costera afirmase haber tomado «medidas de control» contra varias embarcaciones filipinas que, según su versión, realizaban acciones “ilegales” en aguas cercanas al disputado arrecife de Scarborough.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que Filipinas «envió varios buques gubernamentales para invadir las aguas territoriales de la isla Huangyan (nombre que recibe en China el arrecife), vulnerando gravemente la soberanía, los derechos e intereses de China y socavando gravemente la paz y la estabilidad marítimas».

Lin aseveró que «la adopción por parte de China de las medidas necesarias, conforme a la ley, para proteger su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos es irreprochable».

«Los hechos han demostrado que las infracciones y provocaciones deliberadas de Filipinas en el mar son la causa principal de la tensión», agregó el vocero, al tiempo que instaba al país insular a «poner fin de inmediato a estas infracciones y provocaciones y abstenerse de cuestionar la firme determinación de China de salvaguardar sus legítimos derechos e intereses».

Según la Guardia Costera china, Filipinas organizó «más de diez» barcos que entraron «desde distintas direcciones» en aguas del atolón y que, en respuesta, se aplicaron advertencias por radio, control de rutas y se usaron cañones de agua.

El portavoz Gan Yu informó de que, hacia las 10:00 hora local (02:00 GMT), una de las embarcaciones filipinas, la 3014, «ignoró repetidas advertencias» y colisionó «de forma deliberada y peligrosa» contra un barco chino en labores de patrulla, incidente del que Pekín responsabilizó «por completo» a Manila.

El arrecife, conocido en Filipinas como bajo de Mansiloc, se encuentra bajo control de Pekín desde 2012 y es fuente recurrente de fricciones bilaterales. Hace apenas unos días, Manila protestó contra el plan chino de declarar el área como reserva natural, al considerar que se halla dentro de su zona económica exclusiva.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia. EFE

aa/jacb/cg