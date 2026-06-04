Pekín acusa a OCDE de politizar su informe sobre subsidios industriales a empresas chinas

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Pekín, 4 jun (EFE).- China acusó este jueves a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de politizar su informe sobre subsidios industriales y cuestionó la metodología empleada por el organismo, después de que este concluyera que las empresas chinas reciben niveles de apoyo estatal muy superiores a los observados en los países miembros.

En una respuesta publicada hoy por el Ministerio de Comercio, Pekín defendió que las subvenciones son una herramienta de política económica utilizada de forma generalizada por numerosas economías, incluidos los propios miembros de la OCDE, y reiteró su disposición a participar en las discusiones sobre las normas internacionales en esta materia.

El Gobierno chino aseguró además que sus políticas de apoyo industrial cumplen «estrictamente» las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las obligaciones de transparencia asociadas.

Según el ministerio, el informe de la OCDE emplea conceptos «no definidos rigurosamente», una selección de muestras «sesgada» y alcanza conclusiones «parciales y arbitrarias».

Asimismo, sostuvo que las llamadas subvenciones recogidas por el estudio carecen de estándares de medición y metodologías estadísticas unificadas y se apartan de los consensos alcanzados en marcos multilaterales como la OMC.

Pekín rechazó además que el aumento de la cuota de mercado global de las empresas chinas pueda atribuirse únicamente al apoyo estatal y afirmó que el informe pasa por alto factores como las economías de escala, la eficiencia productiva y la modernización tecnológica.

China instó a la OCDE a realizar sus investigaciones de forma «objetiva y neutral», recabar opiniones de todas las partes y emplear datos «completos, precisos y autorizados», al tiempo que le pidió evitar la «politización» y la «instrumentalización» de sus informes para no socavar su propia credibilidad.

La respuesta llega después de que la OCDE presentara esta semana su base de datos MAGIC (Manufacturating Groups and Industrial Corporations) sobre ayudas industriales, un informe que concluye que las empresas chinas recibieron entre 2005 y 2024 niveles de apoyo público entre tres y ocho veces superiores a los de las compañías de los países miembros y atribuye a esas subvenciones cerca del 60 % del aumento de su cuota de mercado mundial. EFE

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