Pekín acusa a Washington de socavar el orden nuclear y niega pruebas explosivas

2 minutos

Pekín, 11 feb (EFE).- China acusó este miércoles a Estados Unidos de socavar el orden nuclear internacional y la estabilidad estratégica global, y negó haber realizado pruebas nucleares explosivas, en respuesta a las acusaciones formuladas por Washington durante una reunión sobre control de armamentos celebrada en Ginebra.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó hoy que la postura de Estados Unidos «no es nada nueva» y acusó a Washington de «distorsionar y difamar continuamente la política nuclear de China», algo a lo que Pekín «se opone firmemente».

Lin sostuvo que Estados Unidos es «el mayor disruptor del orden nuclear internacional y de la estabilidad estratégica global» y le reprochó haber permitido que el tratado New START «expire y quede invalidado», lo que, según dijo, ha «erosionado gravemente la confianza entre las grandes potencias».

El portavoz añadió que Washington invierte «billones de dólares» en la modernización de su arsenal nuclear y aplica «dobles raseros» en materia de no proliferación, lo que «socava el equilibrio estratégico global» y «perjudica la paz y la seguridad internacionales».

En este contexto, subrayó que Estados Unidos, como país con un gran arsenal nuclear, «debe cumplir con sus responsabilidades prioritarias y especiales en materia de desarme», y expresó su esperanza de que reanude el diálogo sobre estabilidad estratégica con Rusia y debata acuerdos posteriores al New START.

El portavoz rechazó además de forma tajante las acusaciones de que China haya llevado a cabo pruebas nucleares explosivas, calificándolas de «completamente carentes de base fáctica», y afirmó que Pekín «se opone firmemente a que Estados Unidos fabrique excusas para reanudar sus propias pruebas nucleares».

Lin instó a Washington a «reafirmar el compromiso de los cinco Estados poseedores de armas nucleares de suspender los ensayos nucleares», mantener el consenso global sobre su prohibición y «salvaguardar el sistema internacional de desarme nuclear y no proliferación con acciones concretas».

Las declaraciones de Pekín se producen después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Control de Armamentos, Thomas DiNanno, acusara el viernes pasado a China en la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra de llevar a cabo una «acumulación masiva» de armas nucleares.

Washington también instó a Pekín a incorporarse a un diálogo multilateral sobre control de armamentos y estabilidad estratégica. EFE

