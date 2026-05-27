Pekín acusa al Quad de «agitar tensiones» tras sus preocupaciones sobre mares en disputa

2 minutos

Pekín, 27 may (EFE).- China acusó este miércoles al Quad de «agitar tensiones» tras las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, la India, Japón y Australia sobre la situación en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, en una nueva fricción entre Pekín y el bloque del Indopacífico por las disputas marítimas regionales.

La portavoz de Exteriores Mao Ning aseguró hoy en rueda de prensa que la situación en ambos mares sigue siendo «generalmente estable» y afirmó que «no existe ningún problema» respecto a la libertad de navegación y sobrevuelo de la que disfrutan los países conforme al derecho internacional.

La vocera pidió además a los países implicados dejar de intervenir en asuntos marítimos relacionados con las zonas cercanas a China y afirmó que la formación de «pequeños círculos» y la promoción de la confrontación «no son populares».

Las declaraciones responden a las afirmaciones realizadas por el Quad tras su reunión ministerial celebrada en Nueva Delhi, donde el grupo manifestó estar «seriamente preocupado» por la situación en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional y expresó inquietud por la «militarización de elementos en disputa».

Los cuatro países anunciaron además nuevas iniciativas sobre seguridad marítima, coordinación energética y vigilancia en el Indopacífico, en un momento en que el grupo busca ampliar su papel regional y reforzar la cooperación estratégica.

Pekín considera desde hace años al Quad una estructura inspirada en una lógica de Guerra Fría destinada a contener su ascenso y ha criticado repetidamente las iniciativas impulsadas por el grupo en ámbitos como seguridad, tecnología y cadenas de suministro.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca de un tercio del comercio marítimo mundial y donde mantiene disputas con varios países del Sudeste Asiático. Pekín mantiene además un contencioso territorial con Japón en el mar de China Oriental. EFE

gbm/imh/cg