Pekín afirma que las restricciones a entidades de Japón buscan frenar su «militarización»

1 minuto

Pekín, 24 feb (EFE).- La inclusión de 20 entidades japonesas en la lista de control de exportaciones de China responde, según el Ministerio de Exteriores del país asiático, a la necesidad de salvaguardar la seguridad nacional y «detener la militarización» de Japón, así como sus «intentos de poseer armas nucleares».

En rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning señaló hoy que «para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación, la parte china ha adoptado medidas conforme a la ley y la normativa».

«El propósito es detener la militarización de Japón y sus intentos de poseer armas nucleares, lo cual es completamente legítimo y razonable», añadió la vocera.

El Ministerio chino de Comercio anunció este martes la inclusión de 20 entidades japonesas en su lista de control de exportaciones y de otras 20 en una lista de observación, lo que implica restricciones a la exportación de artículos de doble uso y la suspensión de determinadas transferencias.

La decisión se produce en un contexto de fricciones entre Pekín y Tokio en materia de seguridad regional, incluida la cuestión del Estrecho de Taiwán, que China considera un asunto interno. EFE

