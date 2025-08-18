Pekín amplía hasta febrero la investigación a las importaciones de lácteos de la UE
Pekín, 18 ago (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes que amplía hasta febrero de 2026 la investigación antisubvenciones contra ciertas importaciones de productos lácteos de la Unión Europea (UE) que inició en agosto de 2024.
La medida extiende el proceso hasta el 21 de febrero debido a la complejidad del caso y al elevado número de partes implicadas, de acuerdo a un comunicado publicado por el organismo en su sitio web.
La investigación, solicitada por la Industria Láctea de China, se centra en los productos importados entre abril de 2023 y marzo de 2024 y en los «daños» que estas compras provocaron al sector chino entre 2020 y 2024.
Entre las ayudas europeas, el Ministerio cita fondos para la conservación ecológica y subvenciones para jóvenes agricultores, para el almacenamiento de productos lácteos y para el desarrollo rural, entre otras.
En el proceso se revisan productos lácteos como el queso fresco, la cuajada o la nata y los efectos de programas de subvenciones a la industria láctea en Irlanda, Austria, Bélgica, Italia, Croacia, Finlandia, Rumanía y República Checa.
El anuncio de las pesquisas contra los lácteos del Viejo Continente se produjo un día después de que la Comisión Europea (CE) ajustase su propuesta de aranceles a la importación de vehículos eléctricos del gigante asiático. EFE
