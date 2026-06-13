Pekín anuncia «contramedidas firmes» tras inclusión de empresas chinas en lista del EE.UU.

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Pekín, 13 jun (EFE).- China anunció este sábado que adoptará «contramedidas firmes y contundentes» en respuesta a la decisión de Estados Unidos de incluir a varias compañías del país asiático en la lista de «empresas militares chinas», una medida que, según Pekín, perjudica las relaciones bilaterales y vulnera los derechos e intereses legítimos de sus organismos.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio chino expresó hoy su «fuerte insatisfacción» y «firme oposición» a la actualización publicada esta semana por el Departamento de Defensa estadounidense y acusó a Washington de ampliar continuamente el concepto de seguridad nacional y de utilizar el poder del Estado para reprimir de forma «injustificada» a compañías chinas.

La cartera comercial sostuvo además que la medida estadounidense ignora el consenso alcanzado por los presidentes de China y Estados Unidos durante la reciente reunión celebrada en Pekín y advirtió de que las acciones de Washington dañan el orden económico y comercial internacional y ponen en riesgo la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales.

Pekín instó asimismo a Estados Unidos a retirar las medidas «sin demora», corregir sus «prácticas erróneas» y volver a la senda de una relación bilateral «constructiva y estratégicamente estable», además de garantizar un trato «justo, equitativo y no discriminatorio» para las empresas chinas.

El Departamento de Defensa estadounidense incorporó esta semana a Alibaba, Baidu y BYD, junto con la farmacéutica WuXi AppTec, los fabricantes de robots Unitree y RoboSense y las empresas de semiconductores CXMT y YMTC, entre otras compañías, a su lista de «empresas militares chinas».

La inclusión en el listado no implica sanciones, aunque la legislación estadounidense prohíbe al Departamento de Defensa contratar con las empresas designadas y prevé extender esas restricciones a las adquisiciones indirectas a partir de 2027.

La farmacéutica WuXi AppTec anunció el viernes que ha demandado al Departamento de Defensa de Estados Unidos para impugnar su inclusión en la lista, al considerar que la decisión carece de base fáctica y jurídica. EFE

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