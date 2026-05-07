Pekín apoya al Gobierno de Bangladés para «mantener la estabilidad», dice canciller chino

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Pekín, 7 may (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este miércoles una reunión con su homólogo de Bangladés, Khalilur Rahman, en la que aseguró que «China respalda al nuevo gobierno de Bangladés en el mantenimiento de la unidad y la estabilidad».

Wang indicó que su país «está dispuesto a seguir brindando a Bangladés apoyo y asistencia en la medida de sus posibilidades», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que China «respeta la independencia, la soberanía y la dignidad nacional de Bangladés; respeta la vía de desarrollo y el sistema político elegidos por el pueblo bangladesí, y apoya a Bangladés en la búsqueda de una política exterior independiente».

Wang aseveró que Pekín y Daca son «buenos amigos y socios», al tiempo que destacaba que «su relación bilateral ha superado la prueba de las cambiantes dinámicas internacionales, volviéndose cada vez más madura y estable».

«China también alienta a las empresas chinas con capacidad a invertir y establecer negocios en Bangladés», agregó el ministro chino, quien agregó que «el desarrollo de las relaciones de China con Bangladés y otras naciones del sur de Asia no está dirigido contra ninguna tercera parte, ni debe estar sujeto a la influencia de ninguna tercera parte».

Por su parte, Rahman declaró que «China ha sido siempre un amigo y socio confiable e indispensable para Bangladés», según el comunicado de la Cancillería china y que el nuevo Gobierno de su país «otorga gran importancia» a sus lazos con el gigante asiático.

«Bangladés da la bienvenida a las empresas chinas que deseen invertir en el país y se compromete a proporcionar un entorno empresarial estable, favorable y predecible», declaró el ministro.

La visita de Rahman se produce en un momento de recomposición política en Bangladés, donde Tarique Rahman asumió en febrero como primer ministro tras las elecciones que pusieron fin al periodo interino encabezado por Muhammad Yunus, abierto tras la caída de Sheikh Hasina en agosto de 2024.

Durante esa etapa, Yunus buscó en Pekín inversiones y financiación, y China y sus empresas se comprometieron en marzo de 2025 a conceder 2.100 millones de dólares en ayudas, préstamos e inversiones, principalmente en manufactura e infraestructura.

Pekín ya había elevado en 2024 sus vínculos con Daca a una «asociación cooperativa estratégica integral», mientras Bangladés trata de equilibrar sus relaciones exteriores en medio de tensiones con la India por el papel regional de China en la Bahía de Bengala. EFE

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