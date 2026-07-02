Pekín atribuye a «motivos personales» el choque de una avioneta contra un rascacielos

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Pekín, 2 jul (EFE).- El piloto de la avioneta que se estrelló el pasado viernes contra un rascacielos de Pekín era un hombre de 66 años, identificado como Liu y residente en la capital china, que sufría «insomnio y ansiedad», informaron este jueves las autoridades locales, que atribuyeron el incidente a «motivos personales».

«Liu sufría de insomnio y ansiedad desde hacía tiempo, y en su diario aparecían en múltiples ocasiones referencias a ‘poner fin a la vida’. Tras la investigación se determinó que se trata de un caso que afectó a la seguridad pública causado por motivos personales», comunicó una cuenta de las autoridades del distrito pequinés de Chaoyang en la red social Wechat.

El texto señala que el piloto, el único fallecido del accidente que también dejó 13 heridos, era trabajador autónomo, divorciado y vivía solo y que obtuvo su licencia de vuelo deportivo en 2021 y su licencia de piloto privado en 2024.

El siniestro, registrado el pasado viernes y confirmado por las autoridades casi 24 horas después con un escueto comunicado, se produjo en Guomao, uno de los principales distritos financieros de la capital china, donde una aeronave chocó en vuelo contra la fachada acristalada del China Zun, también conocido como CITIC Tower, el rascacielos más alto de Pekín. EFE

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