Pekín atribuye a «motivos personales» el choque de una avioneta contra un rascacielos

Compartir

3 minutos

Pekín, 2 jul (EFE).- El piloto de la avioneta que se estrelló el viernes contra un rascacielos de Pekín era un hombre de 66 años, identificado como Liu y residente en la capital china, que sufría «insomnio y ansiedad», informaron este jueves las autoridades locales, que atribuyeron el incidente a «motivos personales».

«Liu sufría de insomnio y ansiedad desde hacía tiempo, y en su diario aparecían en múltiples ocasiones referencias a ‘poner fin a la vida’. Tras la investigación, se determinó que se trata de un caso que afectó a la seguridad pública causado por motivos personales», comunicó una cuenta de las autoridades del distrito pequinés de Chaoyang en la red social Wechat.

El texto señala que el piloto, el único fallecido del accidente que también dejó 13 heridos, era trabajador autónomo, divorciado y vivía solo y que obtuvo su licencia de vuelo deportivo en 2021 y su licencia de piloto privado en 2024.

Según el mensaje, el día del incidente por la tarde Liu despegó desde un aeródromo de uso general en el distrito de Pinggu, en el noreste de la ciudad, donde en primera instancia realizó vuelos en formación.

Posteriormente, mientras volaba en solitario, se desvió de la zona designada y perdió contacto con el aeródromo, tras lo cual colisionó con un edificio de gran altura, muriendo en el acto, de acuerdo con la versión de las autoridades.

«Tras recibir el aviso, los departamentos competentes iniciaron de inmediato las labores de investigación y respuesta», apuntó el organismo, además de indicar que las trece personas heridas se encuentran fuera de peligro tras recibir tratamiento, y que una de ellas ya ha recibido el alta.

El siniestro, registrado el pasado viernes y confirmado por las autoridades casi 24 horas después con un escueto comunicado, provocó un agujero a gran altura en la fachada acristalada del China Zun, también conocido como CITIC Tower, el rascacielos más alto de Pekín con 528 metros de altura.

La base de datos Aviation Safety Network, de la Flight Safety Foundation, ya había incluido el viernes una entrada sobre el suceso en la que identificaba el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP, aunque la propia ficha advierte de que la información disponible procedía por el momento de fuentes no oficiales.

El incidente se produjo en una capital sometida a un estricto control de seguridad por su condición de sede del Gobierno central y del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante), con amplios dispositivos de vigilancia y restricciones sobre el uso de drones y del espacio aéreo de baja altitud reforzadas en los últimos meses.

En 2021, China impuso restricciones a la construcción de nuevos rascacielos, especialmente los de gran altura, como parte de una política para limitar proyectos considerados excesivos o poco sostenibles. EFE

imh/lcl/rml