Pekín avisa de que «no hay mercado» en China para marisco nipón tras palabras de Takaichi

Pekín, 19 nov (EFE).- El Gobierno chino aseguró este miércoles que Japón no ha cumplido los compromisos técnicos para exportar productos del mar a China y advirtió de que, tras la indignación generada por las recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, «aunque Japón exportara, no habría mercado» para esos productos.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que, según la información de la que dispone Pekín, «Japón había prometido previamente proporcionar los materiales técnicos requeridos para garantizar la seguridad y calidad» de los productos acuícolas destinados al mercado chino, un requisito que describió como «condición indispensable» para que Japón pueda reanudar esas exportaciones. EFE

