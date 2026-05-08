Pekín confirma un ataque a un petrolero con tripulación china en Ormuz sin víctimas

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Pekín, 8 may (EFE).- El Gobierno chino confirmó este viernes el ataque sufrido por un petrolero con tripulación china cerca del estrecho de Ormuz, sin que se hayan registrado víctimas, y expresó su preocupación por el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre un «gran número de buques y tripulaciones».

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería Lin Jian explicó que el buque atacado en las inmediaciones de la entrada del estrecho de Ormuz, en el que viajaban tripulantes chinos, era de bandera de las Islas Marshall.

«Consideramos que la pronta restauración de la libre navegación en el estrecho y la protección de la seguridad de los buques civiles y sus tripulaciones responden a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional», aseveró el vocero.

Asimismo, Lin hizo un llamamiento a todas las partes para que adopten medidas concretas y eviten un mayor deterioro de la situación en el estrecho.

El diario digital privado Caixin informó este jueves del primer ataque contra un petrolero vinculado a China desde el inicio de la crisis en el estrecho de Ormuz, en un incidente ocurrido el pasado 4 de mayo cerca de la entrada de esa vía marítima estratégica.

Según ese medio, que cita a fuentes no identificadas del sector marítimo, el ataque se produjo frente al puerto emiratí de Al Jir y afectó a un petrolero de productos refinados en cuya cubierta se declaró un incendio. EFE

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