Pekín confirma un muerto y 13 heridos tras el choque de una avioneta contra un rascacielos

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Pekín, 27 jun (EFE).- Las autoridades locales de Pekín confirmaron este sábado que el piloto de la avioneta que se estrelló el viernes contra un rascacielos de la capital china murió y que otras 13 personas resultaron heridas.

Según la cuenta oficial del distrito pequinés de Chaoyang en la red social Wechat, el siniestro se produjo a las 17.55 hora local del viernes (09.55 GMT) en las inmediaciones de la tercera carretera de circunvalación de Pekín, donde una aeronave deportiva ligera, monomotor y biplaza, chocó en vuelo contra «un edificio de gran altura».

El piloto era el único ocupante del aparato y los heridos reciben tratamiento médico, mientras los departamentos competentes investigan las circunstancias del suceso, en la primera referencia pública al incidente por parte de las autoridades o los medios del país asiático, según la misma fuente. EFE

aa/av

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