Pekín considera que las declaraciones de Rubio sobre Tiananmén «deningran» a China

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China acusó este jueves a Marco Rubio de difamación, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense rindiera homenaje a las víctimas de la represión de Tiananmén y denunciara la «censura».

Hace exactamente 37 años, el 4 de junio de 1989, las autoridades chinas enviaron al ejército para desalojar a los manifestantes pacíficos de la plaza de Tiananmén, en Pekín. Este episodio puso fin a semanas de protestas que denunciaban la corrupción y pedían reformas políticas.

Cientos de personas, e incluso más de mil según algunas estimaciones, murieron. Esa represión sigue siendo un tema tabú en China.

«Ninguna censura puede borrar el pasado», declaró el miércoles el secretario de Estado estadounidense en un mensaje dirigido al gigante asiático.

«Quienes se sacrificaron para defender sus derechos inalienables a la libertad de expresión y de reunión pacífica verán algún día reconocida su causa», afirmó en un comunicado. «Los recordamos y rendimos homenaje a su legado», añadió Rubio.

«Las declaraciones erróneas de la parte estadounidense distorsionan los hechos históricos, denigran el sistema político y la vía de desarrollo de China», respondió el jueves Mao Ning, portavoz de la cancillería china.

«Instamos a la parte estadounidense (…) a poner fin a las maniobras de confrontación ideológica y a dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de China bajo el pretexto de la democracia y los derechos humanos», subrayó durante su rueda de prensa habitual.

El gobierno chino calificó oficialmente en aquella época las manifestaciones de Tiananmén como una «revuelta contrarrevolucionaria», llevada a cabo por «una pequeñísima minoría».

Aún se desconoce el número exacto de víctimas.

Dos días después de la masacre, el gobierno chino dio un balance de «casi 300 muertos», incluidos militares.

La Cruz Roja china, en cambio, mencionó 2.700 fallecidos. No obstante, la estimación más aceptada, basada en distintos registros hospitalarios, sitúa la cifra entre 400 y más de mil muertos.

El homenaje estadounidense llegó pocos días después de la visita del presidente Donald Trump a China, donde se reunió con su homólogo, Xi Jinping.

Pese a sus diferencias, las dos grandes potencias abogan por una «estabilidad estratégica» entre ellas.

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