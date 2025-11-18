Pekín critica a EE.UU. por la venta de armas a Taiwán en una semana de tensión regional

Pekín, 18 nov (EFE).- China expresó su “firme oposición” a la reciente aprobación por parte de Estados Unidos de una venta de repuestos y piezas de reparación para aeronaves militares taiwanesas por unos 330 millones de dólares, la primera operación de este tipo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El portavoz del Ministerio chino de Defensa, Zhang Xiaogang, señaló este lunes que la operación vulnera, a juicio de Pekín, el principio de “una sola China” y los comunicados conjuntos firmados por ambos países, y la calificó de interferencia en sus asuntos internos.

Zhang advirtió de que China trasladó una «protesta formal» a Washington, y que adoptará “todas las medidas necesarias” para salvaguardar su soberanía y su integridad territorial, además de que urgió a Estados Unidos a “detener de inmediato” lo que calificó de “práctica errónea” de armar a Taiwán para evitar un impacto adicional en la relación bilateral y en los vínculos militares entre ambas potencias.

El portavoz añadió que cualquier intento de apoyar el “separatismo” taiwanés por la vía militar “solo traerá problemas” a quienes lo promuevan, y advirtió a las autoridades de Taipéi, a las que acusó de “malgastar el dinero del pueblo” en la compra de armamento, de que “confiar en fuerzas externas o resistirse a la reunificación por la vía armada está condenado al fracaso”.

La venta, aprobada por Washington la semana pasada, incluye componentes para aviones F-16, C-130 y para el caza de fabricación local IDF, según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadounidense.

Taiwán sostiene que estos suministros reforzarán la preparación de sus fuerzas aéreas y su capacidad de respuesta ante las incursiones chinas en la llamada “zona gris”.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la «reunificación» de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE. UU. y China, cuyo Gobierno ha definido a la «cuestión taiwanesa» como la «línea roja» en las relaciones entre las dos potencias.

El anuncio de la protesta china coincide con una semana marcada por otras fricciones regionales, especialmente entre China y Japón, después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugiriera que un ataque a Taiwán podría constituir una situación que justificara la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

Pekín ha criticado duramente esas declaraciones, mientras medios oficiales chinos las han descrito como “peligrosas” y contrarias al orden de posguerra. EFE

