Pekín destaca la «coincidencia de posturas» sobre asuntos globales entre China y España

3 minutos

Pekín, 13 nov (EFE).- El Gobierno chino aseguró este jueves que Felipe VI y el presidente chino, Xi Jinping, «coincidieron en que China y España comparten posturas similares sobre numerosos asuntos internacionales», durante la reunión que mantuvieron este miércoles en el marco de la visita de Estado de los reyes al gigante asiático.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que China y España coinciden en el «apoyo del multilateralismo, la resolución de controversias mediante el diálogo y las consultas, y el papel central de las Naciones Unidas en el sistema internacional».

Lin aseveró que ambos países «siempre han defendido el respeto mutuo y la igualdad, impulsando conjuntamente el desarrollo continuo de su asociación estratégica integral, que redundará en mayores beneficios para los pueblos de ambos países y contribuirá de forma más significativa a la paz y la estabilidad mundiales».

«Los dos jefes de Estado acordaron profundizar la cooperación práctica y los intercambios entre pueblos, forjando una asociación estratégica integral con mayor determinación estratégica, un desarrollo más dinámico y una mayor influencia internacional», agregó el portavoz.

Lin destacó «la fuerte dinámica interna de las relaciones bilaterales», demostrada, a su juicio, por el «estrechamiento de los lazos» y la «casi cuadruplicación del comercio bilateral» en los últimos 20 años.

Felipe VI visitó este jueves una planta que el fabricante español de componentes de automoción Gestamp opera en las afueras de la capital china, mientras que la reina rindió homenaje en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín a la lengua española y también a la memoria de aquellos profesores españoles que, en circunstancias diversas, vinieron a China.

Después de los mencionados eventos, los reyes acudieron a una recepción con españoles residentes en el gigante asiático, en el último acto de su visita de Estado.

Felipe VI y Xi pusieron de manifiesto durante su reunión de este miércoles la solidez y el buen momento de las relaciones entre ambos países, plasmados en la firma de diez acuerdos bilaterales en materia económica, científica y cultural.

La reunión con Xi protagonizó la segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a China y también la más institucional, iniciada con un recibimiento oficial en el Palacio del Pueblo, donde además de verse con Xi, Felipe VI sostuvo encuentros con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Legislativo, Zhao Leji.

Desde que en 1978 el entonces rey, Juan Carlos I, realizó la primera visita oficial al país asiático, «se ha ido trazando una relación de confianza, una relación sólida, de relaciones bilaterales, de confianza mutua, bajo los principios de respeto y de prosperidad compartida», sostuvo el monarca ante el presidente chino. EFE

