Pekín dice que el mar de China Meridional no debe «obstaculizar» sus lazos con la ASEAN

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Pekín, 23 jul (EFE).- China afirmó este jueves que las disputas en el mar de China Meridional no deben convertirse en un obstáculo para sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en plena tensión con Filipinas por dos incidentes marítimos registrados esta semana.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, trasladó ese mensaje el miércoles durante la reunión de cancilleres China-ASEAN, celebrada en Manila.

Wang sostuvo que el mar de China Meridional es el «hogar común» de los países de la región y que China y la ASEAN tienen la «sabiduría» y la «capacidad» para gestionar las disputas y mantener la paz y la estabilidad, según la versión difundida por Pekín.

«El asunto del mar de China Meridional no debe convertirse en un obstáculo para las relaciones entre China y la ASEAN», afirmó el canciller, quien pidió que la iniciativa para preservar la estabilidad en esas aguas permanezca «firmemente» en manos de los países de la región.

Wang agregó que China está dispuesta a trabajar con la ASEAN para «excluir factores de interferencia» y acelerar las negociaciones sobre el Código de Conducta para el mar de China Meridional, según Lin.

Ese mecanismo, negociado desde hace años, busca establecer normas de comportamiento en unas aguas donde Pekín mantiene disputas soberanistas con varios países de la región, entre ellos Filipinas y Vietnam.

Las declaraciones se producen en pleno aumento de tensión entre China y Filipinas, que esta semana intercambiaron protestas por un incidente cerca del arrecife Second Thomas, donde Manila mantiene varado el buque Sierra Madre y ambos países se acusaron mutuamente de agresiones contra su personal, y por otro episodio en aguas próximas al atolón de Scarborough, donde la Guardia Costera china aseguró haber expulsado a dos buques oficiales filipinos.

La reunión de la ASEAN también ha contado con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se reunió con Wang y recordó que Washington mantiene un tratado de defensa con Filipinas.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. EFE

aa/cg