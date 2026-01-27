Pekín espera que la visita de Starmer abra un nuevo capítulo en la relación con Londres

Pekín, 27 ene (EFE).- China destacó este martes la necesidad de reforzar la «confianza política» y profundizar la cooperación con el Reino Unido ante la visita oficial que el primer ministro británico, Keir Starmer, realizará al país asiático esta semana del 28 al 31 de enero, la primera de un jefe de Gobierno británico en ocho años.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que Pekín está dispuesto a aprovechar el viaje para «mejorar la confianza política mutua», profundizar la cooperación práctica y «abrir un nuevo capítulo» en el desarrollo «sano y estable» de las relaciones bilaterales.

Guo recordó que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con Starmer en agosto de 2024 y se reunió con él en noviembre durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, contactos que, dijo, encauzaron la relación bilateral hacia una senda de mejora. EFE

