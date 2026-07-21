Pekín felicita a Burnham y defiende lazos «estables y a largo plazo» con Londres

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Pekín, 21 jul (EFE).- El Gobierno chino expresó este martes su deseo de mantener una relación «estable y a largo plazo» con el Reino Unido tras la llegada al poder del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, a quien el jefe del Ejecutivo chino, Li Qiang, felicitó por su toma de posesión.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería Lin Jian declaró que China y el Reino Unido son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes economías mundiales, por lo que el desarrollo de una asociación estratégica integral «estable y de largo plazo» responde a los «intereses fundamentales de ambos países y de sus pueblos».

«También favorece la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales», agregó el vocero, al tiempo que expresó la disposición de Pekín a trabajar con Londres para reforzar los intercambios y la cooperación «sobre la base del respeto mutuo» y de la «gestión adecuada de sus diferencias».

El portavoz agregó que China espera que la relación bilateral avance «en la dirección correcta».

Li envió este lunes un mensaje de felicitación a Burnham por su toma de posesión, en el que expresó su disposición a trabajar con el nuevo jefe del Gobierno británico para aumentar la confianza mutua y promover los contactos y la cooperación, según la agencia oficial Xinhua.

Burnham asumió el lunes el cargo de primer ministro británico tras la dimisión de Keir Starmer y se convirtió en el séptimo jefe del Ejecutivo del Reino Unido en una década.

Starmer había impulsado un acercamiento a China y visitó Pekín en enero, en el primer viaje de un jefe de Gobierno británico al país asiático desde 2018, con una agenda centrada en comercio, inversiones, energías limpias y manufactura inteligente.

Ese intento de recomponer los vínculos convivió con fricciones por Taiwán, Hong Kong, espionaje, ciberseguridad, sanciones británicas a empresas chinas vinculadas supuestamente a Rusia y cuestiones de seguridad nacional.

Entre los asuntos pendientes figura además la reciente nacionalización por parte de Londres de British Steel, antigua propiedad del grupo chino Jingye, que ha exigido al Gobierno británico una compensación por sus pérdidas. EFE

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