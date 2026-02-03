Pekín intensifica sus críticas contra EE. UU. un mes después de la captura de Maduro

2 minutos

Pekín, 3 feb (EFE).- China elevó este martes el tono contra Estados Unidos al calificar de «hegemónicas» y contrarias al derecho internacional las acciones de Washington en Venezuela, al cumplirse un mes de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa tras un ataque militar, y reiteró su respaldo a la soberanía del país sudamericano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian acusó hoy a Estados Unidos de haber lanzado «abiertamente» operaciones militares contra Venezuela y de «forzar» la detención del mandatario y de su esposa, unas actuaciones que, según afirmó, «violan gravemente el derecho internacional», vulneran la soberanía venezolana y ponen en riesgo la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Según el vocero, China se opone «firmemente» a este tipo de acciones y continuará apoyando a Venezuela en la defensa de su soberanía, dignidad y derechos e intereses legítimos, al tiempo que está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para salvaguardar los principios de la Carta de Naciones Unidas y la equidad y la justicia internacionales.

Estas declaraciones llegan cuando se cumple un mes de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Nueva York, un episodio que China ha condenado reiteradamente y sobre el que ha pedido su liberación inmediata, insistiendo en que las disputas internacionales deben resolverse por medios pacíficos y mediante el diálogo.

Venezuela atraviesa una fase de reacomodo político tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y el inicio de contactos diplomáticos exploratorios con Washington, mientras en Caracas se han sucedido movilizaciones oficialistas para exigir el regreso de Maduro.

Pekín, aliado tradicional del chavismo, ha reiterado en las últimas semanas su rechazo a cualquier imposición externa y su defensa del principio de no injerencia, en un escenario marcado por la incertidumbre regional y el debate sobre el rumbo político del país sudamericano. EFE

gbm/jacb/alf