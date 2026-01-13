Pekín llama a «preservar la estabilidad» de Irán ante las amenazas de Washington

Pekín, 13 ene (EFE).- China llamó este martes a «preservar la estabilidad» de Irán y expresó su «rechazo a cualquier injerencia externa o al uso de la fuerza», en respuesta a las advertencias de Washington sobre una posible escalada contra Teherán y a los llamamientos de Estados Unidos para que sus ciudadanos abandonen el país.

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy que Pekín «espera y apoya que Irán mantenga la estabilidad nacional» y reiteró la oposición de China a «la interferencia en los asuntos internos de otros países» y a «la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales».

Las declaraciones se produjeron después de que medios estadounidenses informaran de que la Casa Blanca baraja distintas opciones, incluidas medidas militares, frente a Irán, al tiempo que Washington instó a sus ciudadanos a abandonar el país por motivos de seguridad.

En ese contexto, Mao señaló que China «espera que todas las partes hagan más para contribuir a la paz y la estabilidad en Oriente Medio».

Sobre la situación de seguridad y las protestas en Irán, Mao aseguró que China «sigue de cerca la evolución de los acontecimientos» y que adoptará «todas las medidas necesarias» para proteger a sus ciudadanos en el país.

En el plano económico, la portavoz reiteró la postura ya expresada este martes por la embajada china en Washington frente a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigidas a los países que mantengan relaciones comerciales con Irán.

Mao subrayó que «no hay ganadores en una guerra arancelaria» y recalcó que China «defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos y legales».

Las declaraciones se producen después de que Trump anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países que «hagan negocios» con Irán, una medida que China ha venido calificando de sanción unilateral, en un momento de creciente tensión diplomática y de seguridad en torno al país persa. EFE

