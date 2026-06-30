Pekín lleva a cabo patrullas militares y policiales en aguas disputadas con Filipinas

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Pekín, 30 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera de China llevaron a cabo este martes patrullas de «vigilancia y preparación para el combate» cerca del atolón conocido internacionalmente como Scarborough, en un contexto de disputas territoriales con Filipinas en el mar de China Meridional.

El Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) informó a través de un comunicado oficial de que, este mes, sus tropas han desplegado fuerzas navales y aéreas para intensificar las patrullas en las aguas y el espacio aéreo que rodean el arrecife.

Según el parte militar, el objetivo de estas maniobras es «proteger decididamente la soberanía y la seguridad de China», así como «preservar la paz y la estabilidad en la región del mar de China Meridional».

Por su parte, la Guardia Costera china también confirmó la realización este martes de patrullas de «aplicación de la ley» en las aguas territoriales adyacentes a Huangyan, nombre con el que China designa el arrecife.

La entidad detalló en un comunicado que sus unidades han intensificado las operaciones en el área en junio, con el fin de «reforzar la gestión» de esta zona.

En los últimos meses, Pekín ha vinculado estas patrullas al aumento de las maniobras y navegaciones conjuntas de Filipinas con Estados Unidos y otros socios, que China considera un factor de «confrontación» en la región.

El atolón de Scarborough, también llamado Bajo de Masinloc en Filipinas, es uno de los principales focos de tensión entre Manila y Pekín desde que China asumiera su control efectivo en 2012.

Se encuentra dentro de las 200 millas náuticas que Filipinas considera parte de su zona económica exclusiva, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), mientras que China basa su reclamación en argumentos históricos.

Las tensiones en la zona se han intensificado desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, cuyo Gobierno ha reforzado su alianza con Estados Unidos y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio frente a las reivindicaciones chinas. EFE

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