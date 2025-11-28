Pekín pide a Francia que mantenga principio de ‘una sola China’ en plena disputa con Japón

Pekín, 28 nov (EFE).- China pidió a Francia reforzar la coordinación estratégica bilateral y “mantener una posición firme” respecto al principio de ‘una sola China’, en un momento en que Pekín intensifica su ofensiva diplomática para contrarrestar las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención militar en Taiwán.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, acusó a Takaichi de emitir comentarios “provocadores” que “infringen la soberanía e integridad territorial de China” y “retrotraen la historia” durante una llamada telefónica en la noche local de este jueves con Emmanuel Bonne, asesor diplomático del presidente francés, Emmanuel Macron, según un comunicado de la Cancillería.

Por su parte, Bonne, según la Cancillería china, aseguró que Francia mantiene su política de ‘una sola China’, reivindicó la “independencia” de su diplomacia y señaló que la visita de Macron debe “consolidar y profundizar” la relación bilateral y contribuir a la estabilidad global.

A diferencia del “principio” de ‘una sola China’ defendido por Pekín, que considera a Taiwán parte inalienable de su territorio, la “política” francesa deja un margen interpretativo mayor dentro del reconocimiento diplomático a la República Popular China.

Ambos también intercambiaron opiniones sobre la guerra en Ucrania. Wang reiteró que China respalda cualquier esfuerzo orientado a un acuerdo “duradero y aceptable para todas las partes” y a la creación de una arquitectura de seguridad europea “equilibrada y sostenible”.

En este contexto, Wang instó a París a “animar a la Unión Europea” a mantener una política “positiva y racional” hacia China y a resolver las diferencias comerciales mediante el diálogo, en vísperas de la visita de Macron al país asiático entre el 3 y el 5 de diciembre, donde se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

La agenda del viaje incluye el acceso del mercado europeo a China y la reforma de las reglas comerciales internacionales.

La crisis entre China y Japón se ha intensificado desde que Takaichi afirmara a principios de mes ante la Dieta, el Parlamento japonés, que un ataque chino contra Taiwán podría justificar la movilización de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Pekín respondió convocando al embajador japonés, imponiendo nuevas restricciones al marisco del archipiélago, recomendando a sus ciudadanos evitar viajar a Japón y denunciando el despliegue previsto de sistemas antimisiles nipones cerca de la isla.

Este jueves, el Ministerio de Defensa chino elevó aún más el tono al advertir que Tokio “pagará un alto precio” si “cruza la línea roja” en torno a Taiwán, acusando a Japón de adoptar un enfoque “extremadamente erróneo” al sugerir una posible intervención militar en una contingencia en el Estrecho. EFE

