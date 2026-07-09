Pekín pide a la OTAN que «deje de exagerar la amenaza china» tras las críticas de Rutte

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Pekín, 9 jul (EFE).- El Gobierno chino pidió este jueves a la OTAN que «deje de exagerar la amenaza china», después de que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, afirmara en la cumbre de Ankara que Pekín, Corea del Norte e Irán son «facilitadores clave» de la guerra de Rusia en Ucrania.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró este jueves en una rueda de prensa que la OTAN es «una alianza regional y defensiva» con «un ámbito de responsabilidades y unos límites geográficos claros».

Mao aseveró que China es «una fuerza de paz en el mundo» y que «nunca ha amenazado a ningún país», en respuesta a las alusiones de Rutte al papel de Pekín en el escenario de seguridad euroatlántico.

«No utilicen siempre a China como pretexto», agregó la portavoz, al tiempo que pidió a la Alianza que «abandone la mentalidad de Guerra Fría, corrija su percepción sobre China y deje de exagerar la amenaza china».

La cumbre de la OTAN, celebrada esta semana en la capital turca, tuvo como ejes el incremento del gasto en defensa, el refuerzo de la industria militar y el apoyo a Ucrania, además de la cooperación con socios del Indopacífico como Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Rutte afirmó en la víspera de la reunión que lo que ocurre en el Indopacífico es «relevante» para el Atlántico y vinculó el apoyo de China, Corea del Norte e Irán a Rusia con la guerra en Ucrania.

Los países aliados anunciaron durante el Foro de la Industria de Defensa nuevas adquisiciones militares por al menos 50.000 millones de dólares (43.766 millones de euros), dentro del objetivo acordado en 2025 de elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB para 2035.

Pekín rechaza de forma habitual las acusaciones de la OTAN sobre su papel en la guerra de Ucrania y acusa a la Alianza de proyectar una visión de seguridad basada en bloques. EFE

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