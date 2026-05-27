Pekín pide a Panamá defender los derechos legítimos de las empresas chinas

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Pekín pidió a Panamá que proteja los derechos de las empresas chinas en su territorio y expresó su oposición a cualquier injerencia extranjera en sus relaciones, en medio de las disputas con Estados Unidos en torno al canal interoceánico.

Panamá se ha visto sorprendida por la rivalidad entre Estados Unidos y China, que se acusan mutuamente de intentar controlar el canal, una vía comercial vital entre el Atlántico y el Pacífico.

El país centroamericano tomó el control de dos puertos que eran operados en el canal por un conglomerado con sede en Hong Kong, CK Hutchison, amparándose en una decisión emitida en enero por la Corte Suprema panameña.

«China espera que Panamá defienda seriamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas», declaró el martes el canciller Wang Yi a su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, según declaraciones difundidas el miércoles por su oficina.

«China siempre ha afirmado que sus relaciones con Panamá no van dirigidas contra terceras partes y no deberían sufrir ninguna injerencia por parte de una tercera parte», añadió, sin mencionar a Estados Unidos, durante un encuentro al margen de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

El presidente estadounidense, Donald Trump, regresó al poder el año pasado prometiendo, entre otras cosas, recuperar el control del canal de Panamá, que había sido cedido por Estados Unidos mediante un acuerdo concluido por el expresidente Jimmy Carter (1977-1981).

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