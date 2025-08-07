Pekín pide evitar implicación en Ucrania tras mensaje de Zelenski sobre mercenarios chinos

2 minutos

Pekín, 7 ago (EFE).- El Gobierno chino aseguró este miércoles que ha «instado a los ciudadanos chinos a evitar cualquier implicación en el conflicto» en Ucrania, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se refiriese recientemente a «la participación en la guerra de mercenarios de China, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y de países africanos».

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró en un comunicado que «la postura de China sobre la crisis ucraniana es coherente y clara: Estamos comprometidos a promover las conversaciones de paz y a facilitar un alto el fuego».

Guo aseveró que «China ha emitido numerosas alertas de seguridad, instando a los ciudadanos chinos a mantenerse alejados de las zonas de conflicto armado y evitar cualquier implicación en el conflicto».

Las autoridades chinas han hecho «especial hincapié en que los ciudadanos chinos se abstengan de participar en operaciones militares de cualquiera de los bandos», agregó el vocero.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua sobre el conflicto, desde la cual ha pedido respeto para «la integridad territorial de todos los países», incluida Ucrania, y atención para las «legítimas preocupaciones de todos» los Estados, en referencia a Rusia.

Así, Pekín se ha opuesto a sanciones «unilaterales» contra Moscú y pedido una «solución política» al conflicto. Occidente ha acusado a China de apoyar la campaña militar rusa, algo que siempre ha negado, y de abastecer a Vladimír Putin de componentes clave que necesita para producir armamento.

Los países europeos también han pedido reiteradamente al líder chino, Xi Jinping, que utilice su influencia sobre Putin para que detenga el conflicto, si bien algunas voces sostienen que China priorizó afianzar sus relaciones con Rusia, país del que ha estado importando petróleo y gas a menor coste. EFE

aa/rrt