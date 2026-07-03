Pekín pide que la cooperación entre India y Japón «no perjudique intereses de terceros»

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Pekín, 3 jul (EFE).- El Gobierno chino advirtió este viernes de que la cooperación entre países «no debe atentar contra los intereses de terceros ni perjudicarlos», después de que la India y Japón acordaran reforzar su colaboración en minerales críticos durante una reunión entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que la cooperación entre países debe contribuir a «incrementar el entendimiento y la confianza» entre los Estados de la región y a «mantener la paz y la estabilidad regionales».

Guo aseveró que esos acuerdos «no deberían dirigirse contra terceros ni perjudicar los intereses de terceros».

«Tampoco se debe, bajo el pretexto de la cooperación, formar círculos excluyentes, ni provocar oposición y confrontación», agregó el portavoz, al tiempo que subrayó que preservar la estabilidad y la seguridad de las cadenas industriales y de suministro globales es una responsabilidad común de todos los países.

El portavoz pidió a las partes mantener una actitud de «apertura y cooperación» y desempeñar un papel constructivo en ese ámbito.

Modi afirmó este jueves, tras reunirse con Takaichi en Nueva Delhi, que la India y Japón intensificarán su cooperación en minerales críticos para reforzar la resiliencia de sus cadenas de suministro.

La primera ministra japonesa señaló, por su parte, que ambos países afrontan retos como la «instrumentalización económica», aunque evitó mencionar directamente a China.

Ambos líderes anunciaron inversiones conjuntas para reforzar cadenas de suministro en sectores estratégicos como minerales críticos, semiconductores, inteligencia artificial y energía.

El acercamiento entre Tokio y Nueva Delhi se produce en paralelo al deterioro de las relaciones entre China y Japón, después de que Takaichi afirmara a finales de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán constituiría una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Desde entonces, Pekín ha respondido con protestas diplomáticas, recomendaciones oficiales para evitar viajes a Japón, restricciones comerciales y controles a la exportación de artículos de doble uso dirigidos a entidades japonesas. EFE

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