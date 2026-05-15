Pekín pide reabrir Ormuz «cuanto antes» y que «no se cierre la puerta del diálogo» en Irán

1 minuto

Pekín, 15 may (EFE).- China pidió este viernes reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz y mantener abierta la «puerta del diálogo» sobre Irán, después de que los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, abordaran la situación en Oriente Medio durante su reunión en Pekín de este jueves.

«La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse», afirmó un portavoz de la Cancillería china en un comunicado, en el que defendió que las partes deben consolidar la actual «tendencia de distensión» y mantener la vía de una solución política.

«Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar», indicó la Cancillería, que agregó que encontrar una salida beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán. EFE

aa/rrt

(foto) (vídeo)