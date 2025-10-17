Pekín reafirma “apertura” y pide estabilidad en cita de Cook con el ministro de Comercio

2 minutos

Pekín, 17 oct (EFE).- El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, pidió este jueves a Estados Unidos “trabajar con China” para garantizar un entorno estable y predecible para las empresas de ambos países, durante una reunión en Pekín con el consejero delegado de Apple, Tim Cook.

Según un comunicado difundido por la agencia oficial Xinhua, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las relaciones económicas y comerciales bilaterales y sobre las operaciones de Apple en China.

Wang afirmó que, bajo la “orientación estratégica” de los presidentes de ambos países, los equipos económicos y comerciales han celebrado cuatro rondas de conversaciones desde mayo con el objetivo de “estabilizar” la relación bilateral.

El ministro atribuyó las recientes “fluctuaciones” en los lazos comerciales a la “intensiva aplicación por parte de Estados Unidos de nuevas medidas restrictivas contra China” tras la última ronda de diálogo en Madrid, lo que, dijo, “ha perjudicado gravemente los intereses chinos y deteriorado el clima de negociación”.

Wang instó a Washington a mantener un diálogo “igualitario” y a crear un entorno “más estable y predecible” para las empresas de ambos países.

Añadió que el Gobierno chino “continuará promoviendo una apertura de alto nivel y mejorando su entorno de negocios”, e invitó a Apple a “profundizar su cooperación e incrementar su inversión” en el país.

Por su parte, Cook expresó según la agencia estatal la disposición de Apple a “seguir fortaleciendo su compromiso con China” y a “participar activamente en su desarrollo de alta calidad”, subrayando que una relación económica sólida entre ambos países “es crucial para la estabilidad y el desarrollo de la economía global”.

La reunión se produce en plena escalada de la guerra comercial entre Pekín y Washington, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 100 % a todos los productos chinos a partir de noviembre y las recientes restricciones chinas a la exportación de tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica.

En los últimos días, Cook también se ha reunido con el vice primer ministro y negociador comercial chino, He Lifeng, y con el ministro de Industria y Tecnología de la Información, Li Lecheng, encuentros en los que las autoridades chinas reiteraron su compromiso con la apertura y el empresario estadounidense expresó la intención de Apple de seguir aumentando su inversión y cooperación en el país. EFE

