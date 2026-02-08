Pekín realiza patrullas aéreas y navales alrededor del disputado mar de China Meridional

2 minutos

Pekín, 8 feb (EFE).- El Ejército chino llevó a cabo «patrullas aéreas y navales» en el disputado mar de China Meridional entre el 2 y el 6 de febrero, en respuesta a los ejercicios conjuntos realizados el mes pasado por Filipinas y Estados Unidos en esta región, informaron este domingo fuentes castrenses.

«En un intento de provocar disturbios en el mar de China Meridional, la parte filipina se alió con países ajenos a la región y realizó las denominadas ‘patrullas aéreas bilaterales’, lo que socava la paz y la estabilidad regionales», afirmó Zhai Shichen, portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL), en un comunicado.

El vocero subrayó que las fuerzas chinas «permanecerán en estado de máxima alerta» y «defenderán con firmeza la soberanía territorial de China y sus derechos e intereses marítimos», sin brindar detalles adicionales sobre estas patrullas ni los activos aéreos y navales involucrados en las mismas.

Estas maniobras siguieron a las realizadas por Pekín en estas mismas aguas entre el 25 y el 26 de enero, tras la organización, por parte de Filipinas y Estados Unidos, de una navegación conjunta en el arrecife de Scarborough, conocido en China como Huangyan y en Filipinas como Bajo de Masinloc, dentro de lo que Manila denomina su zona económica exclusiva.

Según las autoridades filipinas, se trató de la primera actividad marítima cooperativa bilateral entre ambos países en 2026 y la undécima desde finales de 2023.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila intensificó su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces con China en estas aguas. EFE

pek-jacb/seo