Pekín realiza patrullas aéreas y navales en el disputado mar de China Meridional

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Pekín, 31 may (EFE).- El Ejército chino llevó a cabo este domingo «patrullas aéreas y navales» en las inmediaciones del arrecife Huangyan, conocido internacionalmente como Scarborough, un área en disputa territorial con Filipinas en el mar de China Meridional, informaron fuentes castrenses.

El Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) aseguró en un comunicado que el arrecife, conocido en China como Huangyan y en Filipinas como Bajo de Masinloc, es «parte intrínseca del territorio chino» y que, durante este mes, «se han intensificado las patrullas de alerta» en sus alrededores.

«Estas patrullas constituyen una contramedida eficaz para hacer frente a todo tipo de violaciones de derechos y actos provocadores», indica el texto, que defendió que el objetivo de estas acciones es «proteger con firmeza la soberanía territorial de China y mantener la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional».

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, Manila intensificó su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los choques con China en estas aguas. EFE

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