Pekín rechaza propuesta de nuevos aranceles de EEUU y niega acusaciones de trabajo forzoso

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Pekín, 3 jun (EFE).- China rechazó este miércoles la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a decenas de economías por importaciones vinculadas al trabajo forzoso y aseguró que «no existe» ese fenómeno en el país, al tiempo que se opuso a utilizarlo como pretexto para la «politización».

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning reiteró hoy en rueda de prensa que Pekín se opone «de forma constante» a las medidas arancelarias unilaterales y aseguró que las guerras comerciales «no benefician a ninguna de las partes».

«La cuestión económica y comercial debe resolverse mediante el diálogo y la consulta sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo», afirmó la portavoz.

Las declaraciones se producen después de que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) propusiera imponer aranceles adicionales del 10 % a las importaciones procedentes de catorce economías y del 12,5 % a otros 46 países y territorios, entre ellos China y Hong Kong, en el marco de una investigación al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Según la investigación, los países afectados no habrían adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

La propuesta se encuentra todavía en una fase preliminar y deberá someterse durante 45 días a un proceso de consultas y recepción de comentarios antes de una eventual aplicación.

Las nuevas medidas se producen en medio de unas persistentes fricciones comerciales entre Pekín y Washington, que en los últimos meses han mantenido varias rondas de negociaciones y continúan enfrentados por cuestiones como los aranceles, las restricciones tecnológicas y las cadenas de suministro.

China ha rechazado repetidamente las acusaciones de trabajo forzoso, especialmente las relacionadas con la región noroccidental de Xinjiang, y ha acusado a Estados Unidos y otros países occidentales de instrumentalizar cuestiones de derechos humanos con fines políticos y comerciales. EFE

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