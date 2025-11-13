Pekín recibe a magnate extraditado y calcula en 327 millones de euros su red ilegal

Pekín, 13 nov (EFE).- China recibió al magnate She Zhijiang tras su extradición desde Tailandia y cifró en 2.700 millones de yuanes (unos 380 millones de dólares, 327 millones de euros) el volumen de las actividades de juego ilegal y fraude que supuestamente dirigió desde Birmania, informó este jueves la agencia de noticias Xinhua.

She, de 43 años y con ciudadanía china y camboyana, fue trasladado este miércoles a la ciudad oriental de Nankín, donde quedó bajo custodia policial.

De acuerdo al Ministerio de Seguridad Pública de China, el empresario habría utilizado desde 2017 varios complejos de su propiedad en Birmania para operar más de 200 plataformas de apuestas en línea y para “atraer” a ciudadanos chinos a participar en actividades de juego prohibidas.

La Policía aseguró que unas 330.000 personas en China estuvieron implicadas en estas operaciones y que el acusado habría dado cobertura a 248 grupos de estafas telefónicas, que operaban desde el extranjero y causaron “importantes pérdidas” a víctimas chinas.

El Ministerio indicó que She permaneció prófugo hasta que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación roja a petición de Pekín.

La Policía tailandesa lo arrestó en Bangkok en 2022, y su entrega se produjo este miércoles tras la decisión definitiva de los tribunales tailandeses.

China destacó además la cooperación policial con Tailandia y Birmania en operaciones conjuntas contra el juego ilegal y las estafas en línea, delitos que se han expandido en los últimos años en toda la región.

She era buscado también por su presunto papel en el desarrollo de la llamada ‘Nueva Ciudad Asia Pacífico’, un complejo ubicado en Shwe Kokko, en la frontera birmana con Tailandia, señalado por diversas investigaciones como un centro regional de estafas digitales y explotación laboral. EFE

