Pekín registra el inicio de octubre más frío de los últimos 74 años por lluvia persistente

1 minuto

Pekín, 10 oct (EFE).- La capital china marcó esta semana las temperaturas más bajas registradas desde 1951 para los primeros días de octubre, con una mínima de 10,6 grados Celsius este jueves, según datos del Observatorio Meteorológico de la ciudad.

La caída de los termómetros se debió a los casi tres días de fuerte lluvia ininterrumpida que vivió Pekín esta semana y que dejó cifras similares a las de una tormenta de intensidad alta, de acuerdo al informe del organismo, replicado este viernes en medios locales.

Así, los niveles más altos se registraron en el distrito capitalino de Daxing, con 140,4 milímetros, aunque las precipitaciones promedio fueron de unos 69 milímetros en la zona urbana.

Según los pronósticos del Centro Meteorológico de Pekín, las lluvias continuarán hasta el domingo, aunque los cielos se despejarán durante unas horas el sábado.

Desde 1951 existen registros de siete años en los que Pekín registró varios días seguidos de lluvias a inicios de octubre, aunque los niveles de precipitaciones acumuladas en esos casos fueron inferiores a los de esta semana.

Expertos locales han alertado en los últimos tiempos de una mayor frecuencia de episodios meteorológicos extremos bajo la influencia del cambio climático.

Así, la ciudad oriental china de Shanghái registró en agosto pasado 25 días consecutivos de temperaturas extremas, superando el récord histórico de 24 jornadas seguidas con más de 35 grados alcanzado en 1926. EFE

