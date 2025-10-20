Pekín releva a su embajador ante la OMC, Li Chenggang, enviado en diálogo con EE.UU.

1 minuto

Pekín, 20 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, ha destituido a Li Chenggang de su cargo como representante permanente de China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), informó este lunes la agencia estatal Xinhua.

El anuncio forma parte de una serie de relevos diplomáticos aprobados por el jefe de Estado y no ofrece motivos para los cambios.

Xinhua tampoco menciona si Li conservará sus otras responsabilidades en el Ministerio de Comercio, donde ejerce como viceministro y representante para las negociaciones internacionales. EFE

