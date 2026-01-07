Pekín revisa compra de la plataforma china Manus por parte de Meta, según Financial Times

3 minutos

Shanghái (China), 7 ene (EFE).- Las autoridades chinas comenzaron una revisión del acuerdo por el cual el gigante tecnológico estadounidense Meta se hizo con la plataforma china de inteligencia artificial (IA) Manus a cambio de 2.000 millones de dólares, informa el diario británico Financial Times (FT).

Según fuentes anónimas citadas por ese rotativo, el Ministerio de Comercio de China está revisando posibles infracciones de los controles a la exportación de tecnologías en el marco de la mudanza de Manus a Singapur y su posterior venta al grupo que controla plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp.

En los últimos años, varias empresas chinas en busca de expansión global -por ejemplo, Shein- han apostado por llevarse su sede a Singapur para tratar de reducir los riesgos geopolíticos de seguir operando desde el gigante asiático, algo que también ha atraído el escrutinio de Pekín, que teme que se convierta en una forma de escapar de la supervisión de sus organismos reguladores.

La mudanza de Manus se produjo tras una ronda de financiación liderada por la estadounidense Benchmark, lo cual la puso en el punto de mira del Departamento del Tesoro estadounidense ante la restricciones para las firmas de su país a invertir en la IA china.

«La salida paulatina de Manus de China vino indudablemente impulsada por las restricciones estadounidenses a la inversión», explicó en redes Cui Fan, profesor de la pequinesa Universidad de Negocios Internacionales y Economía, quien apuntó que las pesquisas deberían centrarse en si los programadores de Manus desarrollaron tecnologías controladas mientras todavía se encontraban en China.

«Pensar que romper lazos con China puede servir para saltarse los marcos reguladores tanto de China como de EE. UU. es simplista», agregó.

En opinión de Chris McGuire, del laboratorio de ideas estadounidense Council on Foreign Relations (CFR), el caso refleja la fractura tecnológica entre China y EE. UU.: «La deserción de Manus demuestra que, actualmente, el ecosistema estadounidense es más atractivo».

El acuerdo, anunciado a finales de diciembre, representó un caso poco habitual en el que una firma estadounidense adquiere una tecnológica china pese a la guerra comercial que libran ambas potencias desde 2018.

Las fuentes consultadas por FT apuntan que las pesquisas todavía están en una fase preliminar y que podrían no desembocar en una investigación formal, pero, en caso de hacerlo, Pekín dispondría de una baza para influir en la operación o incluso de tratar de conseguir que descarrile.

China empleó mecanismos similares para frustrar la venta forzada de TikTok durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021), aunque la información apunta que Pekín no considera al asistente de IA de Manus como una «tecnología vital», lo cual reduciría la necesidad de intervenir en este caso.

Tras la explosión de DeepSeek, Manus fue una de las plataformas chinas del sector que más atención atrajeron tras lanzar en marzo del año pasado una versión preliminar -accesible solo por invitación- de su asistente, presentado como un agente de IA de uso general, capaz de acometer tareas con menos órdenes que otros ‘chatbots’. EFE

