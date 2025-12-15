Pekín subraya su «apoyo firme» a Hong Kong tras el veredicto contra el magnate Jimmy Lai

Pekín, 15 dic (EFE).- El Gobierno chino aseguró este lunes que Hong Kong es «una sociedad regida por la ley» y que «apoya firmemente» al territorio en la «protección del orden y la seguridad nacionales», después de que el magnate Jimmy Lai fuese declarado culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que China «respalda con firmeza» que las autoridades hongkonesas «castiguen los delitos que ponen en peligro la seguridad nacional conforme al derecho».

Guo aseveró que Pekín expresa su «fuerte descontento y oposición decidida» a las críticas de «algunos países» que, según dijo, «difaman y manchan» el ejercicio de la justicia en la ciudad.

Afirmó que los órganos judiciales de la Región Administrativa Especial «cumplen con sus funciones de acuerdo con la ley, mantienen la autoridad legal y defienden la seguridad nacional», algo que, a su juicio, es «razonable, legítimo y no admite interferencias».

«Los casos judiciales pertinentes son puramente asuntos internos de la Región Administrativa Especial de Hong Kong», agregó el vocero, al tiempo que instó a «los países concernidos» a «respetar la soberanía de China y el Estado de derecho en Hong Kong, y a no hacer comentarios irresponsables sobre casos judiciales» en el territorio.

Lai, de 78 años, se enfrenta a una posible condena a cadena perpetua tras ser hallado culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo.

El veredicto, anunciado en medio de una gran expectación mediática, pone fin a un proceso judicial de cinco años, aunque la condena no se conocerá hasta enero próximo.

El editor del diario Apple Daily, encarcelado desde 2020, vio clausurado su periódico en 2021 tras una redada que se saldó con el bloqueo de sus activos y la detención de parte de su directiva.

Los fiscales acusaron al medio —fundado en 1995— de publicar artículos que, según la acusación, alentaron la participación en las protestas prodemocráticas contra el proyecto de ley de extradición en 2019.

También sostuvieron que Lai actuó como “cerebro y sostén económico” del grupo ‘Stand with Hong Kong’, al que atribuyen campañas internacionales para presionar a gobiernos extranjeros y promover sanciones contra autoridades locales y chinas.

El juicio se celebró sin jurado y ante un panel de tres jueces designados específicamente para este tipo de causas, en un formato que se ha convertido en norma desde las multitudinarias y a veces violentas manifestaciones de 2019. EFE

