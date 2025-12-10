Pekín tacha de «antidemocrático» y «arbitrario» el bloqueo del ‘Instagram chino’ en Taiwán

Pekín, 10 dic (EFE).- El bloqueo durante un año en Taiwán de la red social Xiaohongshu (RedNote), conocida como el ‘Instagram chino’, es un comportamiento «antidemocrático» y «arbitrario» que «pisotea la democracia» y «obstruye la libertad» de los taiwaneses, aseguró este miércoles un portavoz del Gobierno chino.

En una rueda de prensa rutinaria, el vocero de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua manifestó que la prohibición temporal de la plataforma revela el «miedo» y la «inseguridad» de las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán).

«A través de Xiaohongshu, (los jóvenes taiwaneses) conocen la realidad de China continental e interactúan de forma amistosa y cordial con los usuarios del continente, lo que ha hecho que la ‘cámara de aislamiento informativo”’ creada deliberadamente por el PDP y sus difamaciones y calumnias contra el continente se desmoronen y pierdan efecto», aseveró Chen.

El portavoz recalcó que, según medios de comunicación de la isla, Facebook estuvo implicado en casi 60.000 casos de estafas en Taiwán el año pasado, «muy por encima» del número de incidentes atribuidos a Xiaohongshu.

«Por lo tanto, lo que las autoridades del PDP llaman ‘antiestafas’ es en realidad ‘antidemocracia’; su comportamiento arbitrario pisotea la democracia, obstruye la libertad y priva de forma brutal a los taiwaneses, especialmente a los jóvenes, de su derecho a estar informados y de su libertad para usar plataformas sociales», señaló el funcionario chino.

«Quien obra con injusticia, cosechará su propia ruina: las acciones desenfrenadas de las autoridades del PDP acabarán por hacerles probar su propio fruto amargo. Sus medidas retrógradas no podrán frenar la tendencia de los taiwaneses, especialmente los jóvenes, a conocer el continente y a relacionarse y comprenderse mutuamente con sus compatriotas del otro lado», agregó Chen.

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que el Ministerio del Interior de Taiwán anunciara la semana pasada la prohibición por un año de Xiaohongshu, que cuenta con más de tres millones de usuarios en la isla, alegando problemas de ciberseguridad y actividades de fraude en la plataforma.

Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» de su territorio, ha advertido en reiteradas ocasiones en los últimos meses sobre los riesgos para la ciberseguridad asociadas al uso de aplicaciones de origen chino.

Cabe recordar que China, pese a las palabras de Chen Binhua, es uno de los países del mundo que ejercen un mayor control en los contenidos: servicios populares en otros lugares como Google, Facebook, X (antes Twitter) o YouTube están bloqueados en el gigante asiático desde hace años. EFE

