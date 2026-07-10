Pekín tacha de «ilegal» el laudo del mar de China Meridional ante su 10.º aniversario

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Pekín, 10 jul (EFE).- El Gobierno chino aseguró este viernes que el laudo arbitral de 2016 sobre el mar de China Meridional es «ilegal, nulo y sin fuerza vinculante», ante el décimo aniversario del fallo, que se cumple este domingo.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín «no acepta ni reconoce» esa decisión y que tampoco aceptará «ninguna reivindicación o acción basada en el fallo».

Mao aseveró que China ha expuesto en varias ocasiones su postura sobre el arbitraje, dictado en 2016 por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a favor de Filipinas en una causa sobre varias zonas en disputa del mar de China Meridional.

«El llamado fallo no tiene nada que ver con el Código de Conducta», agregó la vocera, al tiempo que instó a Estados Unidos a no utilizarlo para «crear obstáculos» a la consecución de ese mecanismo.

El Código de Conducta es un texto que China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) negocian desde hace años para establecer normas de comportamiento en el mar de China Meridional, en donde Pekín mantiene disputas soberanistas con varios países de la región.

El mecanismo busca desarrollar la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional, suscrita en 2002 por China y la ASEAN como marco político para evitar incidentes y gestionar las tensiones en estas aguas.

Mao señaló que el futuro código constituye un «importante consenso» entre China y los países del bloque, y agregó que Pekín mantiene su compromiso de acelerar las consultas con la ASEAN para alcanzar cuanto antes un acuerdo y «proteger conjuntamente la paz y la estabilidad» en la zona.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

El laudo de 2016 invalidó la base jurídica de varias reclamaciones chinas en esas aguas y respaldó parte de los argumentos de Manila, que considera varias zonas en disputa dentro de su zona económica exclusiva.

Las tensiones entre China y Filipinas se han intensificado desde la llegada al poder del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, con frecuentes incidentes entre buques y aeronaves de ambos países y un refuerzo de la cooperación de defensa entre Manila y Washington. EFE

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