Pekín y Montevideo refuerzan su alianza estratégica en ámbitos no comerciales

Pekín, 3 feb (EFE).- China y Uruguay acordaron este martes reforzar su alianza estratégica en ámbitos políticos, multilaterales e institucionales, más allá de la cooperación económica, al emitir un comunicado conjunto tras la visita de Estado del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el que ambas partes subrayaron el carácter de largo plazo y el alcance global de su relación.

En el documento, Pekín y Montevideo destacaron la necesidad de «fortalecer la cooperación dentro de las organizaciones internacionales y los mecanismos multilaterales», y reafirmaron su apoyo a un sistema internacional «con Naciones Unidas como eje central» y a un comercio global basado en reglas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como pilar.

El comunicado concedió un peso específico al papel de Uruguay en el escenario multilateral, con el respaldo expreso de China a su presidencia rotatoria del Grupo de los 77 y China, así como a su futura presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), comprometiéndose ambas partes a coordinar posiciones en cuestiones de desarrollo, gobernanza global y cooperación Sur-Sur. EFE

