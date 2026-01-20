Películas con Amy Adams y Binoche o una de animación japonesa, a competición en Berlín

Berlín, 20 ene (EFE).- Cintas protagonizadas por estrellas como Amy Admas (‘At the Sea’) o Juliette Binoche (‘Queen At Sea’), una cinta de delicada animación japonesa (‘A New Dawn’) o un biopic sobre el músico Bill Evans, formarán parte de la competición oficial de la berlinales.

La presidenta del festival, Tricia Tuttle, presentó este martes las 18 películas que competirán por el Oso de Oro, entre las que están los últimos trabajos del húngaro Kórnel Mundruczo, el filme protagonizado por Adams. EFE

