Películas con Amy Adams y Binoche o una de animación japonesa, a competición en Berlín

Berlín, 20 ene (EFE).- Cintas protagonizadas por estrellas como Amy Adams (‘At the Sea’) o Juliette Binoche (‘Queen At Sea’), una cinta de delicada animación japonesa (‘A New Dawn’) o un biopic sobre el músico Bill Evans, formarán parte de la competición oficial de la Berlinale.

La directora del festival, Tricia Tuttle, presentó este martes las 22 películas que competirán por el Oso de Oro, entre las que están los últimos trabajos del húngaro Kórnel Mundruczo, el filme protagonizado por Adams. EFE

