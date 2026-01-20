Películas con Amy Adams y Binoche o una de animación japonesa, a competición en Berlín

Berlín, 20 ene (EFE).- Cintas protagonizadas por estrellas como Amy Adams (‘At the Sea’) o Juliette Binoche (‘Queen At Sea’), una cinta de delicada animación japonesa (‘A New Dawn’) o un biopic sobre el músico Bill Evans, formarán parte de la competición oficial de la Berlinale.

La directora del festival, Tricia Tuttle, presentó este martes las 22 películas que competirán por el Oso de Oro, entre las que está el último trabajo del húngaro Kórnel Mundruczo, el filme protagonizado por Adams.

Es la historia de una mujer que regresa a su casa tras pasar por rehabillitación y tiene que enfrentarse a los daños que provocó anteriormente. La actriz está «absolutamente fascinante» en este papel, según destacó Tuttle de la nueva película de Mundruczo, conocido por ‘Pieces of a Woman’ (‘Fragmentos de una mujer’, 2020).

Otro título destacado de esta edición es ‘Queen at Sea’, protagonizado por Juliette Binoche y Tom Courtenay, de Lance Hammer (‘Ballast’, 2008), una «tierna historia» sobre la demencia y los dilemas éticos del envejecimiento.

Mientras que ‘Rose’, del australiano Markus Schleinzer, es un drama transgénero ambientado en el siglo XVII, en blanco y negro, protagonizado por la alemana Sandra Hüller, que estuvo nominada al óscar por ‘Anatomía de una caída’ (2023).

En la competición habrá un título de animación, la cinta japonesa ‘A New Dawn’, de Yoshitoshi Shinomiya, el primer trabajo en solitario de este realizador que participó en títulos como ‘Your Name’ (2016) o ‘La pelíicula Pokémon: Los secretos de la selva’ (2020).

Un filme que «captura maravillosamente los colores de la campiña japonesa» en una historia sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a los problemas del cambio climático.

La figura del legendario pianista de jazz Bill Evans centra la película ‘Everybody Digs Bill Evans’, de Grant Gee, en la que el músico está interpretado por Anders Danielsen y que cuenta en su reparto con Laurie Metcalf y Bill Pullman.

Y en ‘Nightborn’, de la directora finlandesa Hanna Bergholm, se podrá ver a Rupert Grint, el recordado Ron Weasley de la saga ‘Harry Potter’, como un hombre que se muda con su pareja a la casa de su infancia en un bosque finlandés.

Una competición compuesta por 22 títulos, en la que hay tres películas latinoamericanas -‘Moscas’, del mexicano Fernando Eimbcke; ‘Rosebush Pruning’, del brasileño Karim Aïnouz, y ‘Josephine’, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo- y ninguna española. EFE

